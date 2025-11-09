Tempo di lettura: 3 minuti Rimanere in testa alla classifica alla fine del lungo e faticoso ciclo di sette partite giocate in 22 giorni e prima della sosta per le nazionali. E’ questo l’obiettivo del Napoli che oggi affronta la trasferta a Bologna in un match che mette alla prova muscoli e testa della squadra di Conte, che in questo ciclo di forte intensità ha raccolto le briciole in Champions – un solo punto in due match – ma in campionato è riuscita a rimanere in testa da sola. Il tecnico azzurro in questi giorni ha esaminato fino in fondo la condizione della rosa e si prepara a valorizzare chi ha voglia di dare il massimo e mettere forza nei muscoli di una squadra che si sta ricostruendo dopo l ‘infortunio a De Bruyne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli a Bologna con due obiettivi: tornare al gol e rimanere in testa