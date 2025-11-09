Musica in lutto per la perdita di un grande maestro

La scena musicale italiana piange la perdita di Enrico Bressan, figura iconica nel mondo della radio e del DJing. La sua scomparsa, avvenuta improvvisamente all’età di 61 anni per un malore inatteso, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti appassionati e professionisti del settore. In questa analisi si approfondiscono i traguardi di questa personalità, il suo impatto sulla musica e il cordoglio scaturito dalla sua scomparsa. enrico bressan: una lunga carriera nel mondo della musica italiana. Enrico Bressan, originario di Vicenza, ha dedicato oltre quarant’anni alla diffusione della musica, sia come DJ che come speaker radiofonico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Musica in lutto per la perdita di un grande maestro

