Musetti senti Alcaraz | Preferisco avere Lorenzo nel gruppo rispetto a Djokovic

Lo spagnolo, dopo l'esordio vincente, guarda la situazione del girone: "Quando ho affrontato Nole in questo torneo mi ha ucciso". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti, senti Alcaraz: "Preferisco avere Lorenzo nel gruppo rispetto a Djokovic"

Scopri altri approfondimenti

La delusione per Lorenzo Musetti è per la sconfitta nella finale ad Atene, ma la gioia arriva dalla rinuncia di Novak Djokovic, che non parteciperà alle Finals di Torino, lasciando quindi il pass all’italiano che entrerà al suo posto nel Jimmy Connors Group. "Risp - facebook.com Vai su Facebook

ATP Finals, Alcaraz: “Tra Djokovic e Musetti, preferisco avere Lorenzo nel girone” - Interviste | "Ovviamente avere qualcuno come Novak nel girone è sempre difficile - Riporta ubitennis.com

Alcaraz: “Sto capendo come gestire le energie. Musetti? Lo preferisco rispetto a Djokovic” - Lo spagnolo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria all’esordio contro Alex De Minaur: tra i temi trattati la gestione delle energie e il forfait di Djokovic Carlos Alcaraz è partito con il p ... Come scrive tennisitaliano.it

Alcaraz, che schiaffo a Musetti! "Djokovic mi ha ucciso", poi la frase sull'italiano - L'uscita infelice dello spagnolo, attuale numero 1 al mondo, dopo la vittoria su De Minaur all'esordio alle ATP Finals ... Secondo tuttosport.com