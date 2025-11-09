Musetti | Novità nel team? Sarò io a comunicarle ora voglio godermi le Atp Finals

Periodicodaily.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Novità nel team? In questo momento il team è quello che conoscete. Se avrò novità o cambiamenti sarò io stesso a informarvi, non oggi”. Lo ha detto il tennista azzurro Lorenzo Musetti, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio alle Atp Finals contro Taylor Fritz, a proposito di nuovi innesti nello staff dopo le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sinner scherza con il suo team prima del match con Musetti: Jannik ruba le scarpe al suo osteopata - , il numero uno al mondo ha scherzato in palestra con il suo team (i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e l'osteopata Andrea ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Novit224 Team Sar242