Musetti | Io e Auger-Aliassime che rincorsa! Avrei preferito arrivare riposato ma

Lorenzo è arrivato di rincorsa da Atene e debutterà domani con Fritz: "Aver giocato su questa superficie penso che mi aiuterà". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti: "Io e Auger-Aliassime, che rincorsa! Avrei preferito arrivare riposato, ma..."

La sconfitta di Musetti ad Atene consegna a Auger-Aliassime l'ottavo pass per le Nitto ATP Finals?

Musetti-Djokovic, ricapitoliamo: SE vince Djokovic, Musetti sarà prima riserva e Auger-Aliassime giocherà le Finals come 8° qualificato. SE vince Musetti, l'azzurro si qualificherà al posto di Auger-Aliassime, occupando l'ultimo posto utile. Musetti, però, potrebb

Musetti alle ATP Finals dopo il forfait di Djokovic: gironi stravolti, Alcaraz sorride e avvicina il numero 1 - Djokovic batte Musetti ma gli regala un sorriso rivelandogli che non prenderà parte alle ATP Finals.

ATP Finals, Auger-Aliassime verso Sinner: "Vincere la prima partita ti dà la sicurezza di arrivare lontano" - "Ho avuto qualche barlume di questo livello negli anni passati", ha ammesso il canadese.

ATP Finals, Sinner: "Ho sentito Musetti e gli ho fatto l'in bocca al lupo. Io mi sento numero 2" - "I numeri son quelli lì, però io nella mia mente cerco sempre di motivarmi in altri modi"