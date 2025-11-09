Una giornata che Nicolò Bulega non dimenticherà facilmente. Il pilota della Ducati ha centrato infatti il quindicesimo posto in occasione del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena presso il complicato circuito di Portimao. Il centauro, star della Superbike e chiamato a sostituire Marc Marquez, dopo essere andato fuori nella Sprint ha completato la sua prima gara nella classe Regina, conquistando per l’occasione anche il primo, prezioso, punto della carriera. Visibilmente emozionato, il nativo di Montecchio Emilia ha analizzato quanto fatto, svelando tutte le sue sensazioni: “L’obiettivo principale era quello di concludere la gara perché avevo bisogno di girare – ha detto Bulega – Purtroppo in questo fine settimana non sono riuscito a mettere tutto insieme: all’inizio nella FP3 la pista era bagnata e non ho girata, ho fatto parecchia fatica perché ancora non sentivo la confidenza giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Nicolò Bulega: “Oggi sono partito con più calma, sto riscontrando difficoltà con le gomme”