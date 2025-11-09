MotoGP Nicolò Bulega | Oggi sono partito con più calma sto riscontrando difficoltà con le gomme

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata che Nicolò Bulega non dimenticherà facilmente. Il pilota della Ducati ha centrato infatti il quindicesimo posto in occasione del GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena presso il complicato circuito di Portimao. Il centauro, star della Superbike e chiamato a sostituire Marc Marquez, dopo essere andato fuori nella Sprint ha completato la sua prima gara nella classe Regina, conquistando per l’occasione anche il primo, prezioso, punto della carriera. Visibilmente emozionato, il nativo di Montecchio Emilia ha analizzato quanto fatto, svelando tutte le sue sensazioni: “L’obiettivo principale   era quello di concludere la gara perché avevo bisogno di girare – ha detto Bulega – Purtroppo in questo fine settimana non sono riuscito a mettere tutto insieme: all’inizio nella FP3 la pista era bagnata e non ho girata, ho fatto parecchia fatica perché ancora non sentivo la confidenza giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp nicol242 bulega oggi sono partito con pi249 calma sto riscontrando difficolt224 con le gomme

© Oasport.it - MotoGP, Nicolò Bulega: “Oggi sono partito con più calma, sto riscontrando difficoltà con le gomme”

Argomenti simili trattati di recente

motogp nicol242 bulega oggiMotoGP, Nicolò Bulega: “Oggi sono partito con più calma, sto riscontrando difficoltà con le gomme” - Il pilota della Ducati ha centrato infatti il quindicesimo posto in occasione del GP del ... Da oasport.it

motogp nicol242 bulega oggiMotoGP 2025. GP del Portogallo. Nicolò Bulega, primo punto nel mondiale: "Ho fatto tutta la gara ripetendomi 'non aprire deciso come in SBK'" - Il vicecampione del mondo della SBK si è piazzato 15° nella prima gara in MotoGP: Ho perso un po' di fiducia dopo l'errore di ieri. Si legge su moto.it

motogp nicol242 bulega oggiMotoGP | GP Portogallo, Bulega: “Tutto sommato è andata bene” - Il debutto di Nicolò Bulega nella gara lunga di Portimao si è concluso con un quindicesimo posto che porta un punticino al debuttante di categoria. Da motograndprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Nicol242 Bulega Oggi