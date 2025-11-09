MotoGP Marco Bezzecchi fa il vuoto nel warm-up di Portimao davanti a Acosta e Morbidelli 7° Bagnaia

Marco Bezzecchi   ha messo a segno il miglior tempo al termine del warm- up del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali. Sullo splendido tracciato di Portimao le condizioni meteo sono in miglioramento rispetto al clima autunnale del mattino. Il sole è tornato a trionfare con 18° per quanto riguarda l’atmosfera e 20° in crescita sull’asfalto. Marco Bezzecchi (Aprilia) ha impressionato, fermando i cronometri su un ottimo 1:38.292, con 544 millesimi su  Pedro Acosta (Red Bull KTM), mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 620. 🔗 Leggi su Oasport.it

