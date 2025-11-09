MotoGP Davide Tardozzi | Bulega oggi è stato bravo Bagnaia? Stiamo facendo il massimo ma parleremo con lui
Una domenica a due facce per Davide Tardozzi. Il Team Manager della Ducati divide in due filoni l’analisi al termine del GP del Portogallo (penultimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP). Il primo, più corposo, dedicato alla buona prestazione della star della Superbike Nicolò Bulega, reclutato per sostituire Marc Marquez negli ultimi due weekend della stagione. Il secondo, più sbrigativo, r iguardante la crisi nera che sta affrontando Francesco Bagnaia che, anche oggi, non ha portato a termine la gara. In prima battuta Tardozzi ha parlato del giovane centauro, oggi quindicesimo conquistando il primo punto della carriera nella classe Regina: “ Malgrado la posizione possa sembrare bassa, questo non lo è affatto – ha detto Tardozzi a Sky – Nicolò ieri ha commesso un errore che si è ripercosso anche nella prestazione di oggi, non voleva sbagliare nuovamente e ha fatto una prima gara molto calma. 🔗 Leggi su Oasport.it
