Portimao, 9 novembre 2025 – Il terzo posto mondiale, di fatto, è per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia ha concluso un gran premio perfetto a Portimao in Portogallo, dominando la gara della domenica davanti ad Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Pecco Bagnaia è caduto quando era quarto a metà gara. Lo zero del ducatista spalanca la porta al più 35 di Bez che è una mezza ipoteca sul podio mondiale a fine stagione. Risultato giusto, considerando la crisi che ha avvolto Bagnaia, con alti e bassi, e la grande crescita di Aprilia che ha portato Bezzecchi a vincere due gare stagionali mostrandosi, spesso, come il vero rivale di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia realista: “Bezzecchi merita il terzo posto”