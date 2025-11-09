Moto e scooter il futuro della mobilità a due ruote | l' analisi e le prospettive dei marchi

Come da tradizione nella settimana di Eicma i padiglioni della Fiera Milano di Rho si arricchiscono di novità e di concept su due ruote. Un anticipo di futuro, tra modelli ormai prossimi alla produzione ed esercizi di stile, che abbiamo voluto analizzare con i manager di Bmw, Honda, Suzuki, Triumph e Yamaha, per provare a capire dove sta andando il mondo delle moto e degli scooter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto e scooter, il futuro della mobilità a due ruote: l'analisi (e le prospettive) dei marchi

