Morto calciante lutto nel Calcio storico

“Un altro cuore Azzurro vola via. Ci lascia un fratello, un amico, un simbolo della nostra famiglia. La grande famiglia Azzurra si unisce nel dolore e stringe in un forte abbraccio alla sua famiglia. Ciao Orso, la tua forza e il tuo sorriso vivranno per sempre tra noi”.Firmato: presidenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

È morto improvvisamente Massimo Crugnola. Negli anni Ottanta aveva scelto la terra come orizzonte di vita e di pensiero. Una scelta consapevole, nata da un’idea di agricoltura come atto etico, culturale e comunitario, prima ancora che professionale. Insieme - facebook.com Vai su Facebook

Calcio italiano in lutto, morto il campione di serie A. Ha fatto la vera storia - Il mondo del calcio italiano perde uno dei suoi volti più amati e discreti, un uomo che ha dedicato la vita allo sport e alla formazione dei giovani ... Si legge su thesocialpost.it

Addio ad Alessio, l’Orso del Calcio storico. “Un altro cuore Azzurro vola via” - Centinaia i messaggi di cordoglio sulla pagina degli Azzurri di Santa Croce dove è stato dato l’annuncio della prematura scomparsa ... Lo riporta msn.com

Lutto nel calcio: è morto Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, Galeone iniziò la sua carriera da calciatore come centrocampista, indossando le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Riporta tg.la7.it