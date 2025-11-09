Morto calciante lutto nel Calcio storico

Firenzetoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un altro cuore Azzurro vola via. Ci lascia un fratello, un amico, un simbolo della nostra famiglia. La grande famiglia Azzurra si unisce nel dolore e stringe in un forte abbraccio alla sua famiglia. Ciao Orso, la tua forza e il tuo sorriso vivranno per sempre tra noi”.Firmato: presidenza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

morto calciante lutto calcioCalcio italiano in lutto, morto il campione di serie A. Ha fatto la vera storia - Il mondo del calcio italiano perde uno dei suoi volti più amati e discreti, un uomo che ha dedicato la vita allo sport e alla formazione dei giovani ... Si legge su thesocialpost.it

Addio ad Alessio, l’Orso del Calcio storico. “Un altro cuore Azzurro vola via” -  Centinaia i messaggi di cordoglio sulla pagina degli Azzurri di Santa Croce dove è stato dato l’annuncio della prematura scomparsa ... Lo riporta msn.com

morto calciante lutto calcioLutto nel calcio: è morto Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - Nato a Napoli il 25 gennaio 1941, Galeone iniziò la sua carriera da calciatore come centrocampista, indossando le maglie di Ponziana, Monza e Udinese fino al 1974. Riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Calciante Lutto Calcio