Morto a 17 anni sotto gli occhi dell’amico | Ho visto Nicholas sterzare per evitare la cancellata ma non ce l’ha fatta

Bolgare. Le classiche raccomandazioni affettuose che si fanno ai ragazzi: “Stai attento”, “vai piano”, “torna presto”. Sono le ultime parole che Michela Cortinovis ha rivolto al nipote Nicholas Ruggeri, 17 anni, mentre in sella alla sua moto Tm Racing lasciava la villetta di famiglia in via Ungaretti a Bolgare. “Per me era come un figlio. Era unico, speciale, un bravo ragazzo”, lo ricorda commossa la zia. Venerdì sera il giovane si è schiantato contro la sbarra metallica che delimita il parcheggio di una macelleria a Palazzolo sull’Oglio, dove si era diretto insieme a un amico per salutare il capitano della squadra di triathlon all’uscita dalla scuola serale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

