Mori | La centralità dei giovani è una priorità per il futuro della città di Arezzo

Arezzo, 9 novembre 2025 – . Il Segretario Comunale di Forza Italia Giovani Arezzo, Enrico Maria Mori, esprime la volontà di porre i giovani al centro dell'iniziativa politica locale, nella consapevolezza che il futuro della città si fonda sulla capacità di instaurare un dialogo serio, continuativo e costruttivo con le nuove generazioni. Secondo Mori, la presenza attiva dei giovani nei processi decisionali non è soltanto auspicabile, ma necessaria: «È fondamentale ascoltare i giovani, comprenderne p riorità e aspettative, e costruire insieme forme di partecipazione autentica e duratura», afferma il Segretario.

