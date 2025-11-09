Monza il sesto gioiello | le due reti al Pescara valgono il primo posto in classifica

Pescara, 9 novembre 2025 – Due gol, uno per tempo, utili a confezionare la sesta vittoria di fila e prendersi il primo posto. Lassù in cima c’è solo il Monza, che supera 2-0 il Pescara e approccia la sosta Nazionali sul trono della Serie B. A segno Keita Balde e soprattutto Colpani, che torna ad esultare dopo oltre un anno. Nessuna goleada ma un dominio assoluto nei novanta minuti che certifica un divario tecnico sempre più ampio con gran parte delle avversarie. Thiam di fatto, come settimana scorsa contro lo Spezia, non deve fare parate e i meccanismi di gioco dei biancorossi sembrano ormai totalmente collaudati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza, il sesto gioiello: le due reti al Pescara valgono il primo posto in classifica

