Montolivo | Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto

Riccardo Montolivo, ex capitano e giocatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Skysport dopo Parma-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Montolivo: “Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo scudetto”

News recenti che potrebbero piacerti

Montolivo: "Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo Scudetto" - Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Alexis Saelemaekers a Sky dopo Parma- Segnala milannews.it

Milan, l'ex Montolivo perentorio: "Non credo che possa lottare fino alla fine per lo Scudetto" - L'ex centrocampista di Fiorentina e Milan, ora talent di Sky, Riccardo Montolivo c'è un giocatore che sta facendo la differenza in questa prima parte di stagione: "Saelemakers? Da msn.com

Montolivo: "Milan, l'obiettivo è il quarto posto, non è da titolo" - Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, parla ai microfoni di Sky Sport e commenta il pareggio del Milan sul campo del Bologna nel match giocato sabato sera. Come scrive msn.com