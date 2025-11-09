Moise Kean non andrà in ritiro con la Nazionale | già convocato il sostituto
Adesso è ufficiale. Moise Kean non prenderà parte al doppio impegno della Nazionale italiana di calcio, pronta a sfidare la Moldavia e infine la Norveglia per gli ultimi due fondamentali match validi per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2026 prima dei play-off. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, domenica 9 novembre, a seguito dei guai fisici rimediati dall’attaccante azzurro giovedì scorso in occasione della sfida in Conference League tra Mainz e Fiorentina. Nello specifico, il numero 20 della compagine azzurra ha accusato un trauma alla tibia sinistra, rivelatosi decisamente più serio rispetto alle previsioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
