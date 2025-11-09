Modenese morì in piscina in Algeria i giudici | L' hotel risarcisca
«Cinque anni che aspettavo questo traguardo» perché «Alex non si meritava di morire a 25 anni ma neanche di non avere giustizia». Sono le parole di Barbara Degli Esposti, madre di Alex Bonucchi, il giovane modenese morto folgorato nel 2021 nella piscina di un hotel ad Algeri, dove lavorava come elettricista. La donna accoglie con un «urlo di gioia» la notizia di condanna della società che. 🔗 Leggi su Feedpress.me
