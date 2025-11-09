Modenese morì in piscina in Algeria i giudici | L' hotel risarcisca

Feedpress.me | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Cinque anni che aspettavo questo traguardo» perché «Alex non si meritava di morire a 25 anni ma neanche di non avere giustizia». Sono le parole di Barbara Degli Esposti, madre di Alex Bonucchi, il giovane modenese morto folgorato nel 2021 nella piscina di un hotel ad Algeri, dove lavorava come elettricista. La donna accoglie con un «urlo di gioia» la notizia di condanna della società che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

modenese mor236 in piscina in algeria i giudici l hotel risarcisca

© Feedpress.me - Modenese morì in piscina in Algeria, i giudici: "L'hotel risarcisca"

Altri contenuti sullo stesso argomento

modenese mor236 piscina algeriaModenese morì in piscina in Algeria, i giudici: "L'hotel risarcisca" - «Cinque anni che aspettavo questo traguardo» perché «Alex non si meritava di morire a 25 anni ma neanche di non avere giustizia». Si legge su gazzettadelsud.it

modenese mor236 piscina algeriaModenese morto folgorato in Algeria, società dell'hotel condannata - Svolta nel caso di Alex Bonucchi, il cittadino modenese morto folgorato nel 2021 nella piscina di un hotel di Algeri. Lo riporta rainews.it

modenese mor236 piscina algeriaModenese morto in Algeria, società dell’hotel condannata - Svolta nel caso di Alex Bonucchi, il cittadino modenese deceduto folgorato nel 2021 nella ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Modenese Mor236 Piscina Algeria