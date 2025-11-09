Mobilità sanitaria il Nord frena De Pascale sos condiviso da Fontana Il Gimbe | spostamenti in aumento
Roma, 9 novembre 2025 – “La mobilità sanitaria interregionale è in forte aumento e sta mettendo sotto pressione il sistema. Serve un grande patto nazionale, perché questa situazione non è sostenibile ”. L’allarme lanciato dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale (Pd), riapre il dibattito sulle crepe della sanità pubblica, nel giorno in cui il ministro della Salute Orazio Schillaci ammette che il fatto che ci siano persone costrette a spostarsi per curarsi è una “sconfitta per la nazione”. Evidenziando il trend di crescita della mobilità, anche “impropria”, ovvero per prestazioni di bassa complessità, De Pascale avverte: “Il sistema rischia di non reggere, non esistono infermieri e professionisti infiniti per aumentare senza limiti l’offerta”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
