Mister Torrisi | Ho visto la Reggina che voglio nel secondo tempo
La Reggina si è dovuta accontentare di un punto nella partita in casa dell’Acireale, pareggiata 1 a 1 con tante occasioni non finalizzate durante la ripresa. "Ho visto la squadra che voglio nel secondo tempo. Una Reggina che propone e attacca, capace di creare numerose occasioni da gol, che era. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
