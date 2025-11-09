Mister prendi lui | McTominay chiama Conte il consiglio di mercato è da urlo!
Scott McTominay starebbe spingendo Antonio Conte a prendere Kobbie Mainoo dal Manchester United.?Il centrocampista scozzese, ex United e ora a Napoli, vede nel giovane inglese la soluzione ideale, e secondo The Sun ne avrebbe espressamente consigliato l'acquisto. McTominay consiglia Conte: Mainoo si avvicina?. Kobbie Mainoo, vent'anni appena compiuti, sta vivendo un momento complicato allo United: solo 138 minuti in Premier League finora. Senza coppe europee, le occasioni di giocare sono ancor più ridotte. La sua situazione ricorda, indubbiamente, quella di un altro talento cresciuto al Manchester: Scott McTominay, un pilastro del Napoli campione d'Italia.
