di Marco Baridon Miramari, allenatore del Forlì, ha parlato dopo il match contro la Juventus Next Gen di Serie C 202526. Le sue parole. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Alessandro Miramari, allenatore del Forlì, ha parlato dopo il match contro la Juventus Next Gen di Serie C 202526. LA CRONACA DI JUVENTUS NEXT GEN FORLI’ SCONFITTA – «Si fa fatica ad analizzare questa partita. Diciamo che è una sconfitta ampiamente immeritata con tanti episodi controversi che poco c’entrano con la partita. Il recupero finale di soli 5 minuti dà l’idea che la partita dovesse finire così. Falli, gente che si buttava a terra, chi aveva i crampi per rifiatare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miramari furioso dopo Juventus Next Gen Forlì: «Come si fa a commentarla?! Sconfitta immeritata con tanti episodi controversi»