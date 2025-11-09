Miramari furioso dopo Juventus Next Gen Forlì | Come si fa a commentarla?! Sconfitta immeritata con tanti episodi controversi
di Marco Baridon Miramari, allenatore del Forlì, ha parlato dopo il match contro la Juventus Next Gen di Serie C 202526. Le sue parole. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Alessandro Miramari, allenatore del Forlì, ha parlato dopo il match contro la Juventus Next Gen di Serie C 202526. LA CRONACA DI JUVENTUS NEXT GEN FORLI’ SCONFITTA – «Si fa fatica ad analizzare questa partita. Diciamo che è una sconfitta ampiamente immeritata con tanti episodi controversi che poco c’entrano con la partita. Il recupero finale di soli 5 minuti dà l’idea che la partita dovesse finire così. Falli, gente che si buttava a terra, chi aveva i crampi per rifiatare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
