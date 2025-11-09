Minori in povertà assoluta qual è la situazione della Tuscia
Nel 2024 quasi 1,3 milioni di minori in Italia si sono trovati in povertà assoluta, secondo i più recenti dati Istat. Si tratta del 13,8% dei residenti sotto i 18 anni. Un dato che resta stabile rispetto all’anno precedente ma che continua a rappresentare il livello più alto mai registrato dal. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
