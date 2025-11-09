Mima il gesto dell' aereo di Superga | caccia al tifoso Juve Daspo in arrivo

Il club bianconero ha subito girato i filmati alle forze dell'ordine. Chi nel 2019 si era reso protagonista dello stesso grave gesto è stato allontanato dallo Stadium per 5 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mima il gesto dell'aereo di Superga: caccia al tifoso Juve, Daspo in arrivo

Leggi anche questi approfondimenti

Propongo un gesto di civiltà per rimediare a un grave errore. Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, il vergognoso gesto di un tifoso del Verona: mima l'aereo di Superga nella sfida contro il Torino - Il club bianconero girerà le immagini del telecamere dello stadio alle autorità che procederanno con l’identificazione. Scrive msn.com

Vergogna al derby, tifoso Juve mima l'aereo che si schiantò a Superga - Nel 2019 un episodio analogo, sempre allo Stadium durante la stracittadina Ha mimato un aeroplano che va a schiantarsi, rivolgendosi verso il set ... Lo riporta msn.com

Torino, tifoso della Juve mima l’aereo di Superga: la rabbia dei fan granata – VIDEO - Torino, tifoso della Juve mima lo schianto dell’aereo a Superga durante il derby della Mole, la rabbia dei fan granata allo Stadio e i sui social Se Juventus e Torino in campo di certo non hanno emozi ... Scrive calcionews24.com