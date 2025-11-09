Milano Cortina 2026 | la bellezza protagonista della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona
AGI - Sarà la bellezza la protagonista della cerimonia di chisura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 22 febbraio 2026 l’Arena di Verona celebrerà la bellezza dei corpi, del movimento, dell’arte e dello sport anche grazie alla straordinaria partecipazione dell’étoile internazionale Roberto Bolle. Per la prima volta nella storia dei Giochi, una Cerimonia Olimpica si svolgerà all’interno di un monumento storico patrimonio dell’Umanità, l’anfiteatro in funzione più antico al mondo. Il titolo scelto per la cerimonia di chiusura, “ Beauty in Action ”, è quindi un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme: vive nello sport, si riflette nell’arte, si nutre delle relazioni umane e si manifesta nei luoghi che fanno da cornice ai Giochi, celebrandone la forte connessione tra montagna e pianura, tra natura e città. 🔗 Leggi su Agi.it
A lavorare alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026 sarà la squadra di creativi guidata da Alfredo Accatino, Presidente di Filmmaster, e firma di alcune tra le più importanti produzioni internazionali nel mondo degli eventi, composta da: Adriano Martel - facebook.com Vai su Facebook
Grazie alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, cambierà il volto dell'Arena. Venti milioni di euro di investimento per rendere Verona ancora più all'altezza del suo straordinario patrimonio di arte, cultura e bellezza: più sicura, più all’avanguardia, più accessibile. - X Vai su X
