Milano Cortina 2026 | la bellezza protagonista della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona

AGI - Sarà la bellezza la protagonista della cerimonia di chisura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 22 febbraio 2026 l’Arena di Verona celebrerà la bellezza dei corpi, del movimento, dell’arte e dello sport anche grazie alla straordinaria partecipazione dell’étoile internazionale Roberto Bolle.   Per la prima volta nella storia dei Giochi, una Cerimonia Olimpica si svolgerà all’interno di un monumento storico patrimonio dell’Umanità, l’anfiteatro in funzione più antico al mondo. Il titolo scelto per la cerimonia di chiusura, “ Beauty in Action ”, è quindi un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme: vive nello sport, si riflette nell’arte, si nutre delle relazioni umane e si manifesta nei luoghi che fanno da cornice ai Giochi, celebrandone la forte connessione tra montagna e pianura, tra natura e città. 🔗 Leggi su Agi.it

