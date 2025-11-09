Milan tra campo e mercato | scintille Leao-Suzuki Il portoghese rinnova? Le ultime

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, domenica 09 ottobre 2025: tra campionato, calciomercato e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan tra campo e mercato: scintille Leao-Suzuki. Il portoghese rinnova? Le ultime

Approfondisci con queste news

Milan non è sceso in campo in questi primi 15 minuti del secondo tempo. Atteggiamento troppo rinunciatario. Nkunku flop - X Vai su X

Serie A, in campo Juventus-Torino, il derby della Mole. Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0, Alle 20.45 Parma-Milan Ieri Pisa-Cremonese 1-0, primo successo dei toscani Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Saelemaekers e Wesley, scintille in campo durante Milan-Roma: Allegri interviene e... - I due si punzecchiano in campo in un paio di circostanze fino a quando i toni si accendono oltre il livello di guardia: il tecnico del Milan entra in scena e abbraccia il suo giocatore per provare a t ... Lo riporta msn.com

Milan interessato a Kristensen: osservatori a Udinese-Cagliari - 45, nel big match contro la Juventus, ma, circa otto ore prima, sarà presente anche al Bluenergy Stadium dove alle 12. Da sportmediaset.mediaset.it