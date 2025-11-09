Milan Tare pesca in Bundesliga | scelto l’erede di Maignan

Rinnovo sempre più lontano per Mike Maignan: il Milan pensa al sostituito. Igli Tare ha messo nel mirino un giovane portiere della Bundesliga. Il Milan al lavoro per il futuro tra i pali. Con il rinnovo di Mike Maignan sempre più lontano, il club rossonero ha avviato i primi contatti per individuare un possibile sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni, Igli Tare si starebbe muovendo per un giovane talento della Bundesliga, pronto a raccogliere l’eredità del portiere francese. Si tratta di Noah Atubolu, portiere tedesco in forza al Friburgo, protagonista in Bundesliga e con la Nazionale tedesca Under 21. 🔗 Leggi su Sportface.it