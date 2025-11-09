Milan sprecone | un Parma tutto cuore rimonta dallo 0-2 e costringe i rossoneri al pari

Parma, 8 novembre 2025 – Un Parma tutto cuore, dopo essere finito sotto 0-2 nella prima mezz’ora, ferma sul 2-2 il Milan che perde così la ghiottissima occasione di balzare quantomeno per una notte da solo in vetta alla classifica (ora i rossoneri sono a quota 22 al pari del Napoli). E dire che le cose, nonostante un Parma da subito molto pimpante, sembravano essersi messe in discesa per i rossoneri, passati in vantaggio al 12’ con la stoccata dal limite di un Saelemakers scatenatissimo nel primo tempo. Il belga è infatti entrato anche nell’azione del 2-0, guadagnandosi il r igore trasformato da Leao al 25’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan sprecone: un Parma tutto cuore rimonta dallo 0-2 e costringe i rossoneri al pari

Scopri altri approfondimenti

Serie A, il Napoli vince grazie a rigori parati e fortuna. Milan batte Roma sprecona. Juve ritrova la corsa. Tris di inseguitori. - facebook.com Vai su Facebook

Milan sprecone: un Parma tutto cuore rimonta dallo 0-2 e costringe i rossoneri al pari - I rossoneri guadagnano un doppio vantaggio nei primi 25' con le reti di Saelemakers en Leao (rigore) ma poi pagano un blackout di 20' e vengono riacciuffati da Bernabé e Delprato ... Secondo sport.quotidiano.net

Parma-Milan 2-2, le pagelle: Estupinan (4,5) sciagurato, Del Prato (8) è una furia, Bernabé (7,5) gol capolavoro. Leao (6,5) si salva - 2 al Tardini col Parma e spreca la chance di superare il Napoli e prendersi la vetta in solitaria. Come scrive msn.com

Occasione sprecata per il Milan, contro il Parma finisce 2-2 - Anticipo decisamente avvincente, quello andato in scena al Tardini, ma gli uomini di Allegri falliscono il sorpasso ... Lo riporta rainews.it