Milan Gabbia da Parma | Delusi perchè abbiamo buttato via due punti

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Parma nel destino di #Gabbia: il difensore che doveva partire e oggi guida il #Milan #ParmaMilan - facebook.com Vai su Facebook

XI MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao XI FIORENTINA: De Gea; Pongraci, Pablo Marí, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. #SerieA 20:45 - X Vai su X

Gabbia a Sky: "Siamo delusi perchè abbiamo buttato via due punti. E siamo consapevoli che non sono i primi in questa stagione" - Matteo Gabbia, intervistato da Sky dopo il pari contro il Parma, ha parlato così: "Siamo delusi perchè abbiamo buttato via due punti. milannews.it scrive

Allegri deluso dopo Parma-Milan: “Siamo stati dei polli. Questi sono due punti buttati” - Allegri se l’è presa con i suoi giocatori che non sono stati attenti e compatti nei momenti topici dell’incontro. Come scrive fanpage.it

Parma, Bernabé a Sky: "Il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre" - 2 contro il Milan: "Oggi il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre. Si legge su milannews.it