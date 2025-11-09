Migranti l’ultimo assalto arriva con TikTok Falsi messaggi dei trafficanti il nuovo business è online
“Venite, qui sarete accolti e protetti”, dicono nei video degli pseudo immigrati, dietro i quali si nascondono scafisti e “trasportatori” di clandestini, pronti a fare soldi facendo coltivare illusioni a chi spera di entrare in Italia. L’ultima fronte è il web, un social, in particolare, quello più seguito nel mondo e alla portata di tutti, anche di chi aspira ad entrare in Italia e a ottenere il permesso di soggiorno o l’asilo politico: su TikTok, il colosso cinese dei video, si sta aprendo un canale molto pericoloso, fatto di video con finti messaggi che attirano nuovi clandestini, li spingono ad arrivare in Italia da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
