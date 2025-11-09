migliore build vagabondo di elden ring per inizianti

Nel vasto universo di Elden Ring, la scelta della classe di partenza rappresenta un elemento fondamentale per definire lo stile di gioco e le strategie adottate durante la avventura. Tra le opzioni più robuste e versatili, il Vagabond si distingue come una delle scelte più interessanti, grazie alle sue caratteristiche di resistenza e capacità di assorbire danni. Questo profilo si rivela particolarmente indicato per i giocatori che preferiscono un approccio da tank, puntando su un equipaggiamento pesante e un attento potenziamento delle statistiche. L’articolo approfondisce le caratteristiche principali del build del Vagabond, le armi più efficaci, le armature ideali e i talismani da preferire, offrendo una guida completa e dettagliata per ottimizzare questa classe in ogni aspetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

