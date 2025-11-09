Microbiota sano | quali malattie previene e perché è importante per la salute generale

Come spiega la dottoressa De Nardi un intestino in salute può aiutare a prevenire diverse patologie, anche gravi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Microbiota sano: quali malattie previene e perché è importante per la salute generale

Approfondisci con queste news

Lo sapevi che l’equilibrio della flora intestinale è fondamentale per il benessere di cani e gatti? I prebiotici aiutano a mantenere sano il microbiota intestinale, migliorando la digestione, la qualità del pelo e le difese immunitarie. Nelle formulazioni Naxos Pet - facebook.com Vai su Facebook

Come spiega la dottoressa De Nardi un intestino in salute può aiutare a prevenire diverse patologie, anche gravi - Avere un microbiota sano aiuta a evitare numerose malattie: scopri quali sono e perché è così importante avere l'intestino in salute per il benessere generale. Secondo gazzetta.it

Microbiota intestinale, come mantenerlo sano con 3 semplici regole per migliorare il benessere dell'organismo - Microbiota intestinale, un alleato prezioso per il benessere dell'organismo: 3 regole semplici per ottimizzare i 10. Lo riporta vogue.it

Microbiota sano: cosa mangiare per stare bene secondo la nutrizionista - Il corpo umano ospita trilioni di microrganismi (batteri, virus, funghi e protozoi ) che formano il microbiota, un vero e proprio ecosistema che svolge ruoli cruciali per la nostra salute. Scrive gazzetta.it