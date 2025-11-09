Michelle Hunziker canta e balla da sola Milly Carlucci sogna Ornella Muti e Robert De Niro e Paolo Sorrentino vanno a cena insieme

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Michelle Hunziker canta e balla da sola, Milly Carlucci sogna Ornella Muti e Robert De Niro e Paolo Sorrentino vanno a cena insieme

Altre letture consigliate

Michelle Hunziker a Intersections! Founder di Goovi, Michelle Hunziker porterà sul palco di Intersections la sua energia e la sua visione imprenditoriale in un talk imperdibile. Dalla TV all’imprenditoria, Michelle ha saputo evolvere nel tempo, con intelligenza - facebook.com Vai su Facebook

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera al concerto di Vasco: baci e complicità - Michelle Hunziker non si nasconde più e, forte di una felicità ritrovata dopo tanto tempo, si scatena al concerto di Vasco con il nuovo fidanzato Nino Tronchetti Provera fra baci, complicità e balli ... Segnala dilei.it

Michelle Hunziker bacia Nino Tronchetti Provera in pubblico: erano al concerto di Vasco Rossi con la figlia Aurora - Dopo essere stati paparazzati dal settimanale Oggi, la conduttrice e l'imprenditore hanno partecipato insieme al concerto di ... Da fanpage.it

Michelle Hunziker: «Eros Ramazzotti è stato un grande amore, a 11 anni dissi a mia madre 'sposerò quell'uomo'» - Al Festival dello Spettacolo, la tre giorni dedicata al mondo della televisione e del cinema, c’è anche Michelle Hunziker. Come scrive msn.com