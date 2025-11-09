Mi hanno tolto la dignità | lo sfogo dell’ex agente
. Michelazzo: “Dopo Mark Caltagirone la mia vita è andata in frantumi”. Da regina dei salotti televisivi a vittima di un inganno lungo anni. Oggi Eliana Michelazzo si racconta a cuore aperto: “Mi hanno distrutta, ma sto cercando di rinascere”. Il Prati Gate e l’assoluzione. Sono trascorsi sei anni dal famigerato Prati Gate, la finta favola d’amore tra Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone, che scosse l’Italia intera. Quella che sembrava solo una vicenda di gossip si trasformò presto in un vero e proprio caso mediatico e giudiziario, travolgendo anche la sua ex agente, Eliana Michelazzo — oggi finalmente assolta da ogni accusa legata al presunto “figlio” di Mark Caltagirone e Pamela Prati. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
