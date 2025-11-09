Controllo in corsa col sinistro, finta di corpo, poi quel tiro che parte come una sentenza. Leo Messi ha messo ancora una volta la firma sulla vittoria dell’Inter Miami contro il Nashville (4-0) siglando due reti, una è un vero eurogol, e un assist (il 400esimo in carriera): il tempo passa, ma l’argentino resta un fenomeno. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi non è reale: doppietta con eurogol e assist da fenomeno