Messi da sogno! Con una doppietta e il 400° assist in carriera guida l’Inter Miami verso la semifinale di MLS | nel mirino ha quel record…
Messi firma il 400° assist e una doppietta: l’Inter Miami vola in semifinale MLS. Ora a -5 da Puskas. Tutti i dettagli A Fort Lauderdale non c’è stata partita: nella decisiva Gara 3 dei quarti di finale della Western Conference di MLS, l’Inter Miami ha travolto Nashville con un netto 4-0. Dopo una vittoria a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Tre anni dopo la loro prima chiacchierata, CR7 si è raccontato di nuovo nel podcast con Piers Morgan: un confronto diretto e senza filtri dove hanno parlato di tutto, dal duello eterno con Messi al sogno Mondiale che ancora gli manca, fino al giorno in cui dirà - X Vai su X
Domenica 12 ottobre, I nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, si sono messi in gioco nelle gare L.E.I. di pony games al c.i. "Il Sogno" di Mareno di piave (TV). CAT. 2a Lucrezia V. Ayla C. 4° Emma R. 5° Sebastian C. Super bambini CAT. 2b 4° Camill - facebook.com Vai su Facebook
Messi da sogno! Con una doppietta e il 400° assist in carriera guida l’Inter Miami verso la semifinale di MLS: nel mirino ha quel record… - Tutti i dettagli A Fort Lauderdale non c’è stata partita: nella decisiva Gara 3 dei quarti di fina ... Come scrive calcionews24.com
Messi inventa, Lautaro fa la storia: doppietta a Portorico, raggiunge Crespo per gol con l'Argentina - A Fort Lauderdale Scaloni si è presentato con i big, schierando Nico Gonzalez terzino a sinistra (due assist). Scrive gazzetta.it
Messi, dilemma Mondiale: "Deciderò l'anno prossimo se andarci" - Lionel Messi ha "tutto il desiderio" di giocare ai Mondiali del 2026 con l'Argentina, ma non deciderà se partecipare fino al prossimo anno. Secondo msn.com