Si anima lo scontro politico sulla possibile introduzione di una patrimoniale. Un muro contro muro che rende ancora più aspra la contrapposizione tra maggioranza e opposizione, dopo l'annuncio dello sciopero generale della Cgil del 12 novembre, che si lega a doppio filo con la proposta della tassa per i ricchi, che è una delle richieste fatta propria dal leader sindacale Maurizio Landini. Oggi è la premier Giorgia Meloni è intervienuta per rassicurare che "con la destra al governo, la patrimoniale non vedrà mai la luce". Un intervento che sono tornati a chiedere forze della Sinistra e la Cgil, prendendo anche spunto dalla vittoria a New York del sindaco democrarico Zohran Mamdani, che ha parlato di tasse più elevate per le aziende e per chi guadagna oltre un milione di dollari l'anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Meloni rassicura: "Con noi mai la patrimoniale". Schlein attacca e Conte si smarca