Meloni blocca la patrimoniale | Con la destra al governo non vedrà mai la luce Sinistra divisa

Ilfogliettone.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato in mattinata un post sui social in cui chiude definitivamente la porta a ogni ipotesi di patrimoniale: “Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al governo, non vedranno mai la luce”. La risposta è arrivata in meno di un’ora da Elly Schlein, che ha accusato il governo di “aumentare le tasse per tutti” e di “aiutare i più ricchi” con la manovra in approvazione. La segretari Pd non ha citato direttamente la patrimoniale, preferendo ricordare che con il governo Meloni “la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

meloni blocca la patrimoniale con la destra al governo non vedr224 mai la luce sinistra divisa

© Ilfogliettone.it - Meloni blocca la patrimoniale: “Con la destra al governo non vedrà mai la luce”. Sinistra divisa

Altri contenuti sullo stesso argomento

meloni blocca patrimoniale destraMeloni: «Mai la patrimoniale con la destra al governo». Schlein: «Aiutano di nuovo i più ricchi» - Poche righe con cui la premier manda un messaggio chiaro ad una parte dell'opposizio ... Riporta unionesarda.it

meloni blocca patrimoniale destraPatrimoniale, Meloni: "Con la Destra al governo non vedrà mai la luce" - La premier Giorgia Meloni ribadisce la sua posizione contraria alla patrimoniale, sottolineando sui social che, con la Destra ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

meloni blocca patrimoniale destraMeloni e la patrimoniale: Mai con noi al governo». Schlein: «Aiuti solo ai ricchi». Ma Conte si smarca - Torna ad agitare governo e opposizioni alle prese con la Manovra e un autunno caldissimo sul fronte sindacale. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Blocca Patrimoniale Destra