Meloni blocca la patrimoniale | Con la destra al governo non vedrà mai la luce Sinistra divisa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato in mattinata un post sui social in cui chiude definitivamente la porta a ogni ipotesi di patrimoniale: "Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al governo, non vedranno mai la luce". La risposta è arrivata in meno di un'ora da Elly Schlein, che ha accusato il governo di "aumentare le tasse per tutti" e di "aiutare i più ricchi" con la manovra in approvazione. La segretari Pd non ha citato direttamente la patrimoniale, preferendo ricordare che con il governo Meloni "la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni".

