melaverde guida alla val camonica e alla provincia di belluno del 9 novembre

Una nuova puntata di Melaverde è in programma per domenica 9 novembre, con due segmenti distinti dedicati all’esplorazione di territori ancora poco conosciuti. La trasmissione, condotta dalla coppia composta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, si propone di mettere in evidenza le bellezze naturali e le tradizioni di diverse zone italiane, attraverso un approfondimento su usi, costumi e peculiarità agricole. La puntata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle 11:50, ed è preceduta da Le Storie di Melaverde, un viaggio tra alcune delle più significative applicazioni delle passate edizioni. La trasmissione sarà fruibile anche in streaming e on demand tramite Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

