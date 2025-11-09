Medio Oriente Hamas annuncia | Restituiremo oggi a Israele il corpo del tenente Hadar Goldin
Tensione a Rafah, 150 miliziani intrappolati nei tunnel: "Non ci arrenderemo". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
MEDIO ORIENTE | Hamas: "I miliziani bloccati non si arrenderanno al nemico. Spetta ai mediatori trovare una soluzione". Poi l'annuncio: "Restituiremo il corpo di Hadar Goldin alle 14". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Questa mattina Israele ha chiuso i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Al-Awja con l'Egitto e la Striscia di Gaza, bloccando l'ingresso degli aiuti umanitari. Lo fa sapere la Mezzaluna rossa egiziana. #ANSA - X Vai su X
