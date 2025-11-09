Mazzola sulla formazione di Chivu | L’Inter è un pezzo di cuore Lautaro? Capitano vero come lo ero io

di Dario Bartolucci Mazzola svela il proprio punto di vista e sul tecnico nerazzurro, sul capitano, e rivela le emozioni provate nel vedere la squadra di oggi. «L’Inter sarà sempre questo per me, un pezzo di cuore grande così. Lo era da giovane e lo è adesso che sono diventato, diciamo, adulto.». Con queste parole, Sandro Mazzola ha aperto la sua intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ribadendo il legame indissolubile che lo unisce ai colori nerazzurri. L’ex bandiera interista, simbolo della Grande Inter di Herrera e della Nazionale italiana, ha parlato anche del capitano attuale, Lautaro Martínez, definendolo un leader autentico: un capitano vero, capace di rappresentare i valori del club dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

