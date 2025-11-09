Mazzola | Offerta della Juventus? Mia madre disse di non andarci perché mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba

Juventusnews24.com | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’ex Inter si racconta. Un’intervista carica di storia, amore e leggenda, quella concessa da  Sandro Mazzola  a  La Gazzetta dello Sport. L’occasione è speciale: il  giorno successivo al suo 83esimo compleanno, che coincide con la gara dei nerazzurri contro la Lazio. Mazzola, che  ha fatto la storia dell’Inter dal 1960 al 1977  (vincendo 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali), ha aperto l’album dei ricordi, partendo dal suo legame indissolubile con il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mazzola offerta della juventus mia madre disse di non andarci perch233 mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba

© Juventusnews24.com - Mazzola: «Offerta della Juventus? Mia madre disse di non andarci perché mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba»

Scopri altri approfondimenti

mazzola offerta juventus miaMazzola: "No alla Juventus? Mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba. Lautaro, alza quella benedetta Champions che ti cambia la carriera" - Sandro Mazzola, ex attaccante che ha fatto la storia dell' Inter dal 1960 al 1977 vincendo 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno ... Come scrive ilbianconero.com

mazzola offerta juventus miaGli 83 anni di Mazzola: "Juve e Milan mi volevano? Mai avrei messo una maglia col bianco o rosso" - Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Sandro Mazzola racconta di come riesce ancora a emozionarsi pensando al pallone e vedendo i giovani che si impegnano con il pallone. Segnala msn.com

mazzola offerta juventus miaMazzola: “Ho sempre cercato di fare di più. Mi volevano Juve e Milan, ma come avrei fatto…” - A83 anni, Sandro Mazzola riesce ancora a emozionarsi pensando al pallone e vedendo i giovani che si impegnano con il pallone. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mazzola Offerta Juventus Mia