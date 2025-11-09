Mazzola | Offerta della Juventus? Mia madre disse di non andarci perché mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba

. L’ex Inter si racconta. Un’intervista carica di storia, amore e leggenda, quella concessa da Sandro Mazzola a La Gazzetta dello Sport. L’occasione è speciale: il giorno successivo al suo 83esimo compleanno, che coincide con la gara dei nerazzurri contro la Lazio. Mazzola, che ha fatto la storia dell’Inter dal 1960 al 1977 (vincendo 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali), ha aperto l’album dei ricordi, partendo dal suo legame indissolubile con il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mazzola: «Offerta della Juventus? Mia madre disse di non andarci perché mio padre si sarebbe rivoltato nella tomba»

