Mazzola | Juventus e Milan mi volevano ma come facevo ad indossare la maglia?

Sandro Mazzola, storico ex giocatore dell'Inter, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Vivo Azzurro TV sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mazzola: “Juventus e Milan mi volevano, ma come facevo ad indossare la maglia?”

Altre letture consigliate

Gli 83 anni di #Mazzola: "Juve e Milan mi volevano? Mai avrei messo una maglia col bianco o rosso" - X Vai su X

Il derby delle raffiche di mitra: Juventus-Torino sotto la guerra +++ Pasquetta 1945: allo stadio "Mussolini" la stracittadina si trasforma in un campo di battaglia. Pochi giorni dopo, Torino sarà liberata. Il 2 aprile 1945, giorno di Pasquetta, allo stadio “Mus - facebook.com Vai su Facebook

Gli 83 anni di Mazzola: "Juve e Milan mi volevano? Mai avrei messo una maglia col bianco o rosso" - Nel giorno del suo 83esimo compleanno, Sandro Mazzola racconta di come riesce ancora a emozionarsi pensando al pallone e vedendo i giovani che si impegnano con il pallone. Secondo msn.com

Mazzola: “Ho sempre cercato di fare di più. Mi volevano Juve e Milan, ma come avrei fatto…” - A83 anni, Sandro Mazzola riesce ancora a emozionarsi pensando al pallone e vedendo i giovani che si impegnano con il pallone. Lo riporta msn.com

Mazzola compie 83 anni: "Avrei voluto fare anche il ct" - El balòn: il pallone, il pallone, il pallone, il pallone. Scrive tuttosport.com