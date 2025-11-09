In occasione del 5° anniversario della morte di Lisa, il dottor Maurizio Federico a Il Giornale d'Italia: "Con Lisa i medici sono andati a tentativi commettendo errori su errori. Spike provoca pericarditi e miocarditi, protocollo 'Tachipirina e vigile attesa' una delle pagine più nere del periodo de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Maurizio Federico al GdI: "Lisa morta a 17 anni per errori clinici inaccettabili, le perizie sono false; vaccino Covid e 'Tachipirina e vigile attesa' causa morte" - VIDEO