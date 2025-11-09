Matrimonio fra big della bresaola con il progetto BFood I sindacati | Bene ma pensate anche ai lavoratori
Sondrio – Cgil e Cisl, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie, guardano al neonato BFood e chiedono ai proprietari di migliorare la vita lavorativa dei dipendenti, “vero valore aggiunto per la produzione di qualità”. I rappresentanti di Flai Cgil e della Fai Cisl, unitamente ai rappresentanti dei lavoratori, manifestano un vivo interesse riguardo la decisione del Gruppo Beretta, apparsa sulla stampa qualche giorno fa, di procedere dal 1° gennaio 2026 alla creazione di un polo produttivo unico della bresaola Igp, andando ad accorpare sotto il nome di BFood delle Valli due marchi storici della bresaola Igp valtellinese quali sono Bresaole Del Zoppo e Salumificio Panzeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
