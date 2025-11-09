Mastella carica Fico | Centro sarà decisivo per vittoria

Comunicato Stampa Il segretario di Noi di Centro Mastella presenta i candidati a Benevento e critica il centrodestra: “La remuntada non esiste” “La remuntada del centrodestra non si vede, perché non esiste. La premier Meloni dice che verrà due volte . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Mastella carica Fico: “Centro sarà decisivo per vittoria”

News recenti che potrebbero piacerti

Con il sigillo anche di Clemente Mastella, il centro-sinistra campano si è perfettamente rinsaldato solo nelle ultime ore decisive della presentazione delle liste elettorali. Rassicurato dagli accordi, il sindaco di Benevento come prova di fedeltà al campo largo e - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Mastella: “Remuntada del centrodestra non c’è. Centro decisivo” - La premier Meloni dice che verra’ due volte a Napoli: si risparmi la trasferta. Lo riporta corriereirpinia.it

Regionali, NdC con Fico e Manfredi fa il pieno di fedelissimi e presenta i suoi candidati Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano - In un Teatro De La Salle gremito dallo stato maggiore politico e dai fedelissimi di Clemente Mastella, Noi di Centro ha presentato i suoi candidati al Consiglio regionale per la Campania – Pellegrino ... ntr24.tv scrive

Regionali, Conte e Fico. Siglata con Mastella un’alleanza stabile: «Nuova fase in Campania» - Inviato a Pietrelcina Un attimo prima entrare nel Sannio profondo, Giuseppe Conte e Roberto Fico incontrano Clemente Mastella. Riporta ilmattino.it