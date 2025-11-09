Massimo Boldi confessa | Devo tutto a Craxi E poi su Berlusconi | Mi regalò due miliardi e mezzo di lire

Milanotoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha ricordato il grande amore per l'indimenticabile moglie Marisa, la giovinezza vissuta con i genitori gestori di una latteria a Milano, gli inizi di una carriera che di recente, alla Festa del Cinema di Roma, è stata celebrata con un premio speciale per l'Arte della Comicità italiana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Massimo Boldi: "Devo tutto a Bettino Craxi. Berlusconi? Dopo la lite mi regalò due miliardi e mezzo di lire" - L'attore ricorda l'incontro con il politico che gli presentò il fondatore di Canale 5: "Mi disse: 'Questo signore farà una televisione e tu lavorerai con lui'.

Massimo Boldi: «Quando andai in Rai Silvio Berlusconi mi pignorò tutto. Poi mi regalò due miliardi e mezzo di lire» - Reduce dalla consegna del "Premio Speciale Arte della Comicità Italiana", che il ministero della Cultura gli ha conferito in occasione della ventesima edizione della Festa ...

Massimo Boldi: «Silvio Berlusconi? Mi pignorò tutto poi mi regalò due miliardi di lire. Mia moglie Marisa mi manca» - Quando Massimo Boldi parla di sua moglie Marisa, scomparsa nel 2004, si commuove ancora: «Credo che la mia vita sia piena di vite: Marisa fa parte di una di queste, la ...

