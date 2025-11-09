Mass Effect la serie Tv riceve finalmente un nuovo aggiornamento dopo mesi di silenzio

È sicuramente un’epoca d’oro per gli adattamenti di videogiochi. Serie TV come The Last of Us e Fallout hanno ottenuto consensi dalla critica e riconoscimenti, e ci sono molti altri progetti simili in arrivo. Uno degli show più importanti in fase di sviluppo è Mass Effect, basato sul franchise di giochi di ruolo fantascientifici di BioWare. Mentre i fan attendono il prossimo capitolo della serie di videogiochi, molti sono curiosi di vedere come andrà a finire la serie TV. Durante l’estate, si vociferava che la serie avrebbe tratto ispirazione dal primo gioco della trilogia originale, portando la storia del Comandante Shepard su un nuovo medium. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mass Effect, la serie Tv riceve finalmente un nuovo aggiornamento dopo mesi di silenzio

