Ravenna, 9 novembre 2025 – Due vite parallele, che spesso sono state in contrasto e anche autoescludenti fra di loro, ma che oggi convivono, distinte e in grande armonia: Mary Veloce è infermiera-pianista e anche pianista-infermiera, e a seconda dei momenti ecco Mary in divisa da infermiera oncologica ospedaliera ed ecco Mary in abito da concerto. Un traguardo raggiunto a conclusione di un percorso con doppia laurea e 110 e lode al Conservatorio e avviato quando, a 9 anni, aveva cominciato a suonare il piano e che si era intersecato con la scuola, la ginnastica a livello nazionale, la pallavolo, i tanti lavoretti a partire dalla barista, e con la devastante morte prematura di entrambi genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mary e la sua doppia vita: “Sono pianista e anche infermiera, lo dovevo a mia madre...”