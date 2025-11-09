Martina Favaretto subito d' oro in Coppa del Mondo | la noalese trionfa a Palma de Mallorca
La stagione schermistica comincia nel migliore dei modi per Martina Favaretto: nella prima tappa di Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Palma de Mallorca, la fiorettista noalese si è regalata il nono successo in carriera, regolando in finale la giapponese Y?ka Ueno per 15-9. La giornata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fioretto azzurro da sogno a Palma de Maiorca! Martina Favaretto trionfa nella gara femminile di Coppa del Mondo, doppio bronzo per Guillaume Bianchi e Tommaso Martini nella prova maschile ? #Fioretto #Scherma #Federscherma #Favaretto #Bia - X Vai su X
Scherma, Favaretto trionfa subito a Palma di Maiorca - Esordio perfetto in questa nuova stagione per la veneta, che ottiene il quinto successo ... Secondo oasport.it
La Coppa del Mondo di fioretto si apre a Palma di Maiorca con l’oro di Favaretto, doppio bronzo al maschile - Favaretto trionfa nel debutto stagionale della Coppa del Mondo di fioretto a Palma de Maiorca, Bianchi e Martini di bronzo ... Lo riporta italpress.com
Martina Favaretto, la 23enne campionessa noalese chiude con uno splendido bronzo al collo il suo secondo Mondiale di fioretto - A Tbilisi come a Milano, Martina Favaretto chiude con uno splendido bronzo al collo anche il suo secondo Mondiale di fioretto. Secondo ilgazzettino.it