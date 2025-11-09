Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ufficializzano | le prime foto sui social in una location significativa

"E tu" è quanto scrive Martina De Ioannon sullo scatto pubblicato sui social con Gianmarco Steri. I due in occasione dei confronti a Uomini e Donne avevano parlato di "inizio di storia" ed ecco l'arrivo delle prime foto insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ufficializzano: le prime foto sui social in una location significativa

